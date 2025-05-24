Мебельный тренд 90-х неожиданно возвращается в моду в обновленном виде
- Стеклянные витрины из 90-х возвращаются в моду, адаптируясь к современным интерьерам.
Дизайнеры рассказали, что хранить в витринах и как их декорировать.
В интерьере 2025 года наблюдается возвращение культового декора 90-х. Стеклянные витрины снова в моде, на этот раз в современном, стильном прочтении.
Сегодняшние витрины – это вариации из дерева и металла, с лаконичными формами и дизайном, подходящим для любой комнаты. И изменения претерпели не только визуальные черты – трансформировалось и назначение этих шкафов, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.
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Почему стеклянные шкафы снова в тренде?
Когда-то такие шкафы использовались преимущественно в формальных пространствах, например столовых. Теперь же они значительно универсальнее и непринужденнее. Дизайнеры находят им место в гостиных, ванных, спальнях – где угодно.
В 2025 году традиционная эстетика вытесняет строгий минимализм. Возрождение витрин идеально вписывается в эту тенденцию. Цель мебели остается той же, что и в 90-х – декоративное хранение. Но сейчас эти вещи обновляют со стилем, которого они заслуживают, – и они снова становятся главными героями интерьера.
Что разместить в витринах / Фото Lisa Romerein
Что можно разместить в витрине:
Книги: чтобы экспозиция имела интересный вид, часть книг поставьте вертикально, другие – горизонтально, чтобы на них можно было поставить декоративные элементы – рамки, керамику и тому подобное. Внимательно подбирайте палитру обложек для гармоничного вида;
Текстиль: если шкаф стоит в коридоре между ванной и спальней, удобно хранить в нем дополнительное белье;
Сувениры из путешествий: выставляйте маленькие картины, керамику, корзины, ракушки, открытки;
Личные коллекции: керамика, журналы, музыкальные альбомы - все, что раскрывает ваши интересы и придает дому характер;
Материалы для рукоделия;
Искусство;
Семейные реликвии;
Праздничный декор: мини-елки, старинные игрушки, открытки, тематическое искусство.
Как правильно декорировать стеклянные витрины / Фото Nathan Schroder
Как стилизовать стеклянный шкаф
Группируйте объекты
Чтобы избежать хаоса, размещайте вещи группами. Делайте мини-композиции, как на журнальном столике. Используйте нечетное количество элементов, играйте с высотой и текстурами, но придерживайтесь единой темы или цвета.
Однотонная палитра
Создайте современный вид с помощью ограниченной цветовой гаммы. Выберите доминирующий оттенок и подберите экспонаты в похожей гамме. Избегайте монотонности благодаря разнообразию форм, размеров и фактур.
Играйте с высотой
Чтобы не "утопить" заднюю стенку шкафа или, наоборот, не перекрыть ее полностью, комбинируйте высокие и низкие объекты. Высокая ваза или стопка тканей, малые предметы на переднем плане, рамки разных размеров – все это создает объем и баланс.
Разнообразие размеров
Если все объекты одинаковые, полка выглядит как витрина магазина. Варьируйте масштаб: маленькие вещи сочетайте с более крупными.