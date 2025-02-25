Британский дизайнер дал 4 простых совета, как создать действительно изысканный интерьер

Британский дизайнер интерьеров Джейк Арнольд раскрыл главные правила создания по-настоящему роскошного и уютного пространства. Следуя им, вы точно добьетесь невероятного результата.

Дизайн дома должен быть таким, чтобы вызывать комфортные и уютные ощущения у людей, которые в нем живут. Достижение этой цели и является самым важным в проектировании интерьера. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Ценные советы от дизайнера интерьера

Пожалуй, все уже знают, что освещение является очень важной частью интерьера. Джейк Арнольд советует создавать многослойное освещение – несколько люстр, разнообразные подсветки, бра и тому подобное. Очень важно выбирать именно мягкий свет, ведь он создает уютную и спокойную атмосферу. Резкий холодный свет может испортить атмосферу.

Арнольд часто дополняет проекты, над которыми работает, винтажными люстрами. Они добавляют уникальности и становятся настоящими изюминками в интерьере.



Многослойное освещение интерьера / Фото Pinterest

Дизайнер не советует играть с контрастами. Он предпочитает гармоничный интерьер, где все предметы и цветовая гамма дополняют друг друга и создают целостную картину.

Другой важный совет касается мебели – она должна быть удобной. Нет ничего хуже, чем проводить свои вечера на неудобном твердом диване. Арнольд обожает винтажную мебель с историей, но на первое место ставит комфорт.

Обратите внимание! Дизайнер советует позаботиться над достаточным количеством мест для хранения. Заброшенное вещами пространство никогда не будет иметь дорогой и роскошный вид.

Интерьер дома должен быть целостным, а для этого важно сохранить ощущение единения из комнаты в комнату. Это не означает, что все комнаты должны быть идентичными. Важно лишь сохранить детали, которые будут повторяться. Например, использовать определенные цвета или текстуры, например дерево.

Но самое важное – не повторяйте слепо чужой интерьер. Дом должен быть отражением вкуса и стиля своих хозяев. Для этого окружайте себя теми вещами, которые вам нравятся, а не которые сейчас в тренде.