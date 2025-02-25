Дизайн дому повинен бути таким, щоб викликати комфортні та затишні відчуття у людей, які в ньому живуть. Досягнення цієї цілі є найважливішим у проєктуванні інтер'єру. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Цінні поради від дизайнера інтер'єру

Мабуть, усі вже знають, що освітлення є дуже важливою частиною інтер'єру. Джейк Арнольд радить створювати багатошарове освітлення – декілька люстр, різноманітні підсвітки, бра тощо. Дуже важливо обирати саме м'яке світло, адже воно створює затишну і спокійну атмосферу. Різке холодне світло може зіпсувати атмосферу.

Арнольд часто доповнює проєкти, над якими працює, вінтажними люстрами. Вони додають унікальності та стають справжніми родзинками в інтер'єрі.



Багатошарове освітлення інтер'єру / Фото Pinterest

Дизайнер не радить гратися з контрастами. Він надає перевагу гармонійному інтер'єру, де всі предмети та колірна гама доповнюють один одного і створюють цілісну картину.

Інша важливо порада стосується меблів – вони повинні бути зручними. Нема нічого гіршого, аніж проводити свої вечори на незручному твердому дивані. Арнольд обожнює вінтажні меблі з історією, але на перше місце ставить комфорт.

Зверніть увагу! Дизайнер радить подбати над достатньою кількістю місць для зберігання. Занедбаний речами простір ніколи не матиме дорогий та розкішний вигляд.

Інтер'єр дому повинен бути цілісним, а для цього важливо зберегти відчуття єднання з кімнати у кімнату. Це не означає, що усі кімнати повинні бути ідентичними. Важливо лише зберегти деталі, які будуть повторюватися. Наприклад, використовувати певні кольори або текстури, як-от дерево.

Та найважливіше – не повторюйте сліпо чужий інтер'єр. Дім повинен бути відображенням смаку і стилю своїх господарів. Для цього оточуйте себе тими речами, які вам подобаються, а не які зараз у тренді.