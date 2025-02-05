Советы для тех, кого бесит уборка: как обустроить интерьер кухни
Интерьер должен быть не только красивым и стильным, но и функциональным. Если кухня имеет ужасно грязный вид после каждого приготовления пищи, то такой интерьер точно нельзя назвать удачным.
О том, как обустроить кухню так, чтобы ее не нужно было постоянно мыть и убирать, 24 Канал рассказывает со ссылкой на @blink.design.
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Как создать кухню, на которой загрязнения будут не заметны
Кухонную мойку лучше вмонтировать под столешницу. Это позволит избежать накопления грязи в щелях, которую тяжело вымыть. В то же время все крошки со столешницы можно будет просто смахнуть в раковину, что также облегчит уборку столешницы. Однако важно заметить, что мойку можно встроить только под столешницы из камня, керамогранита или HPL пластика.
Дизайн мойки под столешницу / Фото Pinterest
Кухонные фасады без ручек также облегчат уборку, ведь обычно на них накапливается жир и грязь. Мыть ручки – трудно и неудобно из-за их формы.
Кухня без ручек / Фото Pinterest
Некоторые пугаются матовых фасадов на кухне, потому что считают, что на них будут сразу заметны отпечатки пальцев и пятна от грязи и воды. Однако на самом деле матовые фасады практичнее, чем глянцевые. Именно на них меньше заметны загрязнения.
Дизайн матовой кухни / Фото Pinterest
Цвет пола лучше всего выбирать натуральных оттенков. Крошки, грязь и волоски на естественном напольном покрытии будут меньше заметны, чем на белом или черном.
Преимущества деревянного пола на кухне / Фото Pinterest
Эти простые советы помогут обустроить стильное и практичное пространство на кухне, которое будет сохранять чистый вид в течение длительного времени.