Ванная, туалет и кровать в одной комнате: актер Брэдли Купер удивил планировкой спальни

Эксперты говорят, что необычная планировка спальни Брэдли Купера переосмысливает традицию. Это тенденция роскоши, которая приобретает популярность.

Брэдли Купер появился в подкасте "Диванный эксперт" и поделился деталями нетрадиционного оформления спальни и ванны, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Необычная планировка пространства в доме Брэдли Купера

У актера спальня и ванная комната открытой планировки. Они не разделены стенами или дверью.

"Ванная, туалет и кровать расположены в одной комнате. В мою спальню нет дверей. Лестница ведет вверх, и все на одном этаже", – рассказал Брэдли.

Планировка спальни похожа на ту, которая у Брэдли / Фото Пол Месси

Ванны в спальнях стали основным элементом роскошных отелей, но этот вид иногда считается слишком непрактичным для дома. Однако в последние годы было дизайнерами было замечено, что открытые планировки можно применить и для главных спален. Ведь, конце концов, есть что-то роскошное и романтичное в том, чтобы войти в ванную, не покидая уют своей спальни.

Если конфиденциальность является важной, стоит рассмотреть возможность установки замка на двери спальни, а не в ванной. Также можно подумать о завесах на окна в помещении. Непрозрачные жалюзи и занавески из вуали могут создать слои, которые позволяют комнате оставаться яркой днем, но также обеспечивают приватность от внешнего мира.