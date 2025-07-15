Спальня Эммы Антонюк воплощает нежность в деталях: кадры интимного пространства блогера

Известный интервьюер и феминистка Эмма Антонюк арендует квартиру в центре Киева. Блогерша показала, как выглядит ее дом.

Спальня Эммы Антонюк оформлена в элегантном, светлом стиле с мягким сочетанием классики и современности. Главный акцент - это белый цвет, который доминирует в стенах и мебели, создавая пространство, наполненное светом и спокойствием, передает 24 Канал.

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Где спит Эмма Антонюк?

Белая кровать с фигурным изголовьем имеет изящный вид, а вязаный плед в красно-черно-бело-синих цветах добавляет интерьеру тепла и индивидуальной нотки.

Спальня Эммы / Скриншот

В комнате много текстур – от керамической плитки с геометрическими узорами на полу до глянцевых черных фасадов встроенного шкафа. Этот контраст между матовым и блестящим, светлым и темным образует глубину. Важную роль играет и освещение: классическая люстра с несколькими лампами придает потолку визуальной выразительности, а настенные бра у кровати добавляют уютного рассеянного света.

Отдельная зона – это туалетный столик с зеркалом, который поддерживает общий стиль комнаты, и угловой белый книжный шкаф, наполненный яркими книгами. Окно с роликовой шторой впускает много дневного света, а на подоконнике видно несколько растений и личных мелочей - они подчеркивают живую атмосферу комнаты.

Вся спальня – как интерпретация классической женственности – мягкая, светлая, интеллигентная, с выраженной индивидуальностью. Здесь каждый предмет говорит о любви к деталям, гармонии и личного пространства.