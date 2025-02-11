Дорогое ранчо – новый вариант западного стиля: в чем уникальность такого интерьера

Интерьеры в западном стиле очень популярны в последнее время. Дизайнеры советуют присмотреться к обновленному стилю – "дорогое ранчо". Он прекрасно подойдет как для загородного дома, так и для квартиры в городе.

Интерьер в западном стиле обычно выбирают для домов в пригороде или деревне. Однако Rich Ranch, что в переводе с английского означает "дорогое ранчо", меняет эту тенденцию. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Что известно о стиле интерьера "дорогое ранчо"

Дизайнер Макс Хамфри советует начать добавлять стиль "дорогое ранчо" с кухни. Эта комната является идеальной для экспериментов с натуральными материалами и цветовыми схемами. Западный стиль поможет создать гостеприимную и уютную кухню, которая одновременно будет и очень стильной.

Также важно добавлять много текстур, чтобы создать соответствующее пространство.

Эстетика Rich Ranch базируется на многослойных текстурах – грубо обтесанная древесина на фоне маслянистой мягкой обивки, плетеного текстиля и необработанной каменной поверхности,

– об этом заявила дизайнер Нина Лихтенштейн.

В то же время Макс Хамфри настаивает на использовании кожи в карамельных оттенках, что поможет добавить ощущение богатства.



Важность текстур в интерьере в стиле "дорого ранчо" / Фото Александра Джеймса

Сельского и одновременно изящного вида, что и есть в основе стиля "дорогое ранчо", можно достичь благодаря натуральному деревянному полу. Лучше всего выбирать темное дерево в насыщенных шоколадных тонах.



Интерьер спальни в западном стиле / Фото Кейтлин Грин

Еще одно важное правило – выбирайте натуральные цвета. Это могут быть оливковый, темно-коричневый, красный и тому подобное. Кстати, можно просто представить ковбоя и цвета, которые первыми придут в голову, использовать в интерьере. Дополнить дизайн помогут комнатные растения.

Нина Лихтенштейн призывает использовать декоративные мотивы ранчо, ковбойское искусство, узоры. Однако важно не переборщить с декором, чтобы пространство не казалось вычурным.



Дизайн интерьера гостиной / Фото Кристофера Диббла

Если вы ищете дизайн, который сочетает в себе сельский комфорт и городскую роскошь, то Rich Ranch идеально подойдет. Он одновременно уютный и изысканный, а потому будет актуальным всегда.