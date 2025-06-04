Добавят стиля и изысканности: 2 тренда постельного белья в 2025 году

Тенденции постельного белья, как и любые другие тренды, со временем меняются. Тем не менее, красиво застеленные кровати остаются одним из элементов, который создает красивый вид спальни.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Тренды постельного белья 2025 года

В 2025 году ключевыми характеристиками трендов трендов постельного белья станут узоры, текстуры и многослойность, которые будут способствовать созданию более персонализированной атмосферы. Если ваше постельное белье выглядит устаревшим, это может быть подходящим моментом, чтобы освежить ваше спальное пространство с помощью хорошего обновления.

Смелые, многослойные узоры

Один из самых выдающихся стилей постельного белья этого года – это многослойный вид, сочетающий текстурированное одеяло, узорчатые декоративные подушки и стеганое покрывало, создавая уютную, ухоженную и визуально привлекательную кровать, которая так же хорошо чувствуется, как и выглядит,

– рассказала дизайнер интерьеров Линн Берни из LTA Interiors.

Простыни и наволочки могут быть более сдержанными и изящными, в то время как одеяло и покрывала могут быть более смелыми.

Постельное белье, которое умело сочетается с комнатой



Постельное белье, которое умело сочетается с комнатой / Фото Tim Veresnovsky

Выбор постельного белья, которое дополняет общую эстетику спальни, может показаться очевидным решением, однако тренд 2025 года характеризуется более изысканным подходом.

Подумайте о том, чтобы добавить плед, который повторяет узор обоев или ковра, или декоративную подушку, оттенок которой повторяет тон на деревянной тумбочке. Эти тонкие элементы повторения – через цвет, узор или текстуру – помогают в создании целостной и гармоничной среды в пространстве.