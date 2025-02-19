Можно ли ставить на кухне стиральную машину: это безвкусица или все же практично

Размещение стиральных машин на кухнях часто вызывает бурные дискуссии среди владельцев домов. Одни считают такое размещение практичным решением, другие считают это неэстетичным.

Поэтому важно разобраться, можно ли устанавливать стиральную машину на кухне и если да, то какие в этом преимущества. Об этом читайте далее в материале 24 Канала.

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Можно ли ставить стиральную машину на кухне

Конечно, лучшим решением является установка стиральной машины в специально отведенном помещении. Однако такая возможность есть далеко не во всех домах, а тем более в квартирах.

В небольших квартирах эту технику часто устанавливают в ванных комнатах. Однако, как отмечают в "Sante+ Magazine", так делать не рекомендуется.

Вся причина заключается в высокой влажности в этом помещении. Она способствует размножению в барабане машины грибковых бактерий, а также может повредить саму стиральную машину. Из-за влаги деликатные части устройства могут покрываться коррозией, что значительно уменьшает срок ее службы.

И вот, что интересно, что лучшим местом для стиральной машины считается именно кухня. Там значительно ниже влажность, а само помещение хорошо проветривается.

Благодаря правильной планировке и дизайну стиральные машины можно легко интегрировать в кухню. Они могут быть интегрированы и установлены в нестандартных шкафах или под столешницей, сочетаясь с кухонными гарнитурами.

Можно использовать встроенные шкафы или раздвижные двери, чтобы скрыть стиральную машину и сохранить эстетику кухни.

Это отличное решение для тех, кто предпочитает, скрыть эту технику.

Одним из главных преимуществ наличия встроенной стиральной машины на кухне – эффективный рабочий процесс, который это создает.

Вы можете легко перейти от приготовления пищи к стирке без необходимости переходить между разными комнатами. Это не только экономит время, но и уменьшает хлопоты о переносе тяжелых корзин для белья вверх и вниз по лестнице или через узкие коридоры.



Лучшим местом для стиральной машины считается кухня / Фото Unsplash

Интересно! Большинство жителей Британии вставляют стиральную машину на кухне. Если ее нет на кухне, это обычно потому, что у них есть отдельное подсобное помещение.

Плюсы: Наявление стиральной машины на кухне позволяет легко выполнять несколько задач одновременно. Вы можете следить за стиркой во время приготовления пищи или выполнения других задач.

Минусы: Они могут быть достаточно шумными, что может мешать вам, когда вы готовите или разговариваете. Они также могут создавать неприятные запахи, если их не очищать должным образом.

К слову, антивибрационные подставки могут помочь уменьшить шум.