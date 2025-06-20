Как стилизовать столик в гостиной: дизайнеры дали советы, которые улучшат вид комнаты

Многие, делая ремонт, могут задать себе такой вопрос "а что отличает хорошо спроектированную гостиную от незавершенной". Кто-то бы мог даже не подумать, но наличие хорошо подобранного столика играет важную роль.

Чтобы достичь целостного и гармоничного вида гостиной, важно его привлекательно стилизовать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Советы по стилизации столика

Прежде всего нужно выбрать правильный приставной столик – такой, что подходит для вашего пространства.

Чтобы определить лучшую форму и размер столика, важно учесть его местоположение в комнате. Например, в маленьком уголке с двумя стульями хорошо подойдет компактный круглый столик. И наоборот, в просторной гостиной прямоугольный столик, размещен возле дивана, создаст баланс и предложит достаточно места для декоративных предметов и других необходимых вещей.

При выборе стола важно убедиться, что площадь поверхности обеспечивает достаточно места для размещения необходимых предметов, не создавая при этом ощущение беспорядка. Квадратный или прямоугольный стол обычно предлагает больше площади, чем круглый, что делает его практичным вариантом для больших помещений.



Важно выбрать правильный столик и хорошо его стилизовать / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Хорошо обдуманный стиль приставного столика превращает его из простого функционального предмета в элемент декора.

Правильный подход к стилю преподносит и персонализирует комнату, а также обеспечивает баланс между красотой и функциональностью,

– говорит дизайнер Кристина Келли.

Следуйте "правилу трех"

"Правило трех" – это стратегия, которую используют дизайнеры интерьера, основана на принципе, что композиции, состоящие из трех предметов, как правило, более волшебные, гармоничные и визуально привлекательные. Группировка декоративных элементов в нечетном количестве, в частности, по три, способствует созданию композиции, которая выглядит органичной и изящной.

Играйте с масштабом

Хорошо продуманный журнальный столик включает в себя предметы разной высоты для создания визуального ритма. Например, высокая лампа, ваза средней высоты и низкий поднос эффективно дополняют друг друга. В сочетании с "правилом трех" такой подход усиливает баланс и визуальный интерес.

Текстуры слоев

Сочетание материалов и текстур может усилить визуальную привлекательность вашего приставного столика. Подумайте о сочетании керамики, плетеных подносов, стекла, металла и книг с текстурированными обложками, чтобы достичь изысканной эстетики.