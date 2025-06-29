Не столовая, а бальный зал: где обедает дома певица Камалия
- Певица Камалия живет в особняке стоимостью 15 миллионов долларов, дизайн которого она разработала самостоятельно.
- Столовая в доме оформлена в стиле неоклассики с барочными элементами, с роскошным обеденным столом и богатыми текстильными деталями.
Певица Камалия живет в роскошном особняке за 15 миллионов долларов. Дизайн особняка она спроектировала сама.
Звезда призналась для проекта "По хатам", что ее самым любимым местом в доме является столовая, передает 24 Канал.
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Настоящий фарфор, хрусталь и позолота
Столовая в поместье Камалии поражает изысканным сочетанием классического шика, царской помпезности и вниманием к деталям.
Просторная комната оформлена в стиле неоклассики с элементами барокко. Центром композиции является длинный обеденный стол с кремовыми резными стульями – его длина подчеркивает размах и готовность хозяев к масштабным угощениям гостей.
Над столом – роскошная золотая люстра, спускающаяся с массивного декоративного кессона на потолке с лепниной. Именно сочетание глубокого сине-бирюзового цвета потолка с мраморными серо-фиолетовыми стенами создает эффект благородной прохлады.
Столовая Камалии / Скриншоты
На одной из стен размещена большая картина в позолоченной раме – живописный пейзаж добавляет аристократической нотки. Стену также украшают хрустальные бра, которые отражают мягкий свет и усиливают ощущение гламурной роскоши.
Важную роль в создании атмосферы играют текстильные элементы: многослойные шторы с изысканным ламбрекеном и кисточками контрастируют с прозрачным тюлем, пропуская дневной свет. Они украшены тяжелым жаккардовым орнаментом, перекликающимся с обивкой мебели.
В углу комнаты – стеклянная витрина, наполнена элитной посудой с позолотой: фарфоровые и хрустальные бокалы, чаши, тарелки, которые выставлены как в музее. Рядом – небольшой серебристый столик с вазой насыщенного синего цвета и фиолетовыми цветами.