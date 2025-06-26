Как разместить телевизор в гостиной: вещи, которые обязательно надо учесть

Телевизор уже давно является частью интерьера чуть ли не каждого дома. Часто он служит центральным элементом комнаты, поэтому его размещение это прежде всего вопрос удобства.

Но это в значительной степени влияет и на общую эстетическую привлекательность пространства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Как разместить телевизор в гостиной

Многие не задумываются, почему устают от просмотра телевизора. Именно его размещение играет весомую роль.

Дизайнер интерьера подчеркнула, что всегда подчеркивает то, что дизайн – это не только об эстетической картинке.



Следует правильно разместить телевизор, чтобы его было удобно смотреть / Фото Unsplash (Kam Idris)

Дизайнер указала, что есть стандарты размещения телевизора в гостиной – 100-110 сантиметров до центра телевизора от пола – это в среднем высота ваших глаз, сидя на диване.

Но также следует учитывать, насколько далеко ваш диван размещен от телевизора, а также учитывать диагональ. Если она больше чем 55 дюймов, то телевизор можно опускать ниже.

Если пренебрегать этими стандартами, то обычно люди будут задирать голову и соответственно будет напрягаться шея, из-за чего человек может испытывать боли.