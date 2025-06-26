Але це значною мірою впливає і на загальну естетичну привабливість простору. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Як розмістити телевізор у вітальні

Багато хто не задумується, чому втомлюється від перегляду телевізора. Саме його розміщення відіграє вагому роль.

Дизайнерка інтер'єру підкреслила, що завжди наголошує на тому, що дизайн – це не лише про естетичну картинку.



Слід правильно розмістити телевізор, щоб його було зручно дивитися / Фото Unsplash (Kam Idris)

Дизайнерка вказала, що є стандарти розміщення телевізора у вітальні – 100-110 сантиметрів до центру телевізора від підлоги – це в середньому є висота ваших очей, сидячи на дивані.

Але також слід враховувати, наскільки далеко ваш диван розміщений від телевізора, а також враховувати діагональ. Якщо вона більше ніж 55 дюймів, то телевізор можна опускати нижче.

Якщо нехтувати цими стандартами, то зазвичай люди будуть задирати голову і відповідно буде напружуватися шия, через що людина може відчувати болі.