Как правильно разместить телевизор в спальне: советы дизайнера

Существуют разные мнения относительно размещения телевизора в спальне. Некоторые считают, что телевизор неуместен в этой комнате, другие считают, что просмотр фильма перед сном или фоновый шум необходимы для того, чтобы заснуть.

Тем не менее, важно так разместить телевизор, чтобы это было комфортно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Как разместить телевизор в спальне

Дизайнер отмечает, что различие между размещением телевизора в гостиной и размещением телевизора в спальне. В спальне обычно мы смотрим телевизор лежа или полулежа и от этого напрямую зависит высота размещения телевизора.



Важно правильно разместить телевизор для удобства просмотра / Фото Unsplash (Minh Pham)

Обычно высоту размещения телевизора надо делать выше, чем в гостиной – это примерно 130 – 140 сантиметров до центра телевизора от пола. Конечно, нужно учитывать угол наклона, чтобы было удобно, лежа подстроить этот угол.

Поэтому дизайнер советует крепить телевизор на кронштейн с возможностью изменять его угол наклона и подстраивать его под свой комфорт просмотра.

Специалист отметила, что это стандартное размещение, но обязательно следует учитывать высоту вашей кровати, высоту матраса и расстояние вашей кровати от телевизора.