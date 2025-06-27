Тим не менш, важливо так розмістити телевізор, щоб це було комфортно. Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Як розмістити телевізор в спальні

Дизайнерка зазначає, що відмінність між розміщенням телевізора у вітальні та розміщенням телевізора у спальні. У спальні зазвичай ми дивимось телевізор лежачи або напівлежачи і від цього напряму залежить висота розміщення телевізора.



Важливо правильно розмістити телевізор для зручності перегляду / Фото Unsplash (Minh Pham)

Зазвичай висоту розміщення телевізора треба робити вищою, ніж у вітальні – це приблизно 130 – 140 сантиметрів до центру телевізора від підлоги. Звісно, потрібно враховувати кут нахилу, щоб було зручно, лежачи підлаштувати цей кут.

Тож дизайнерка радить кріпити телевізор на кронштейн з можливістю змінювати його кут нахилу і підлаштовувати його під свій комфорт перегляду.

Фахівець зазначила, що це є стандартне розміщення, але обов'язково слід враховувати висоту вашого ліжка, висоту матрацу і відстань вашого ліжка від телевізора.