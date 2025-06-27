Тем не менее, важно так разместить телевизор, чтобы это было комфортно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Как разместить телевизор в спальне

Дизайнер отмечает, что различие между размещением телевизора в гостиной и размещением телевизора в спальне. В спальне обычно мы смотрим телевизор лежа или полулежа и от этого напрямую зависит высота размещения телевизора.



Важно правильно разместить телевизор для удобства просмотра / Фото Unsplash (Minh Pham)

Обычно высоту размещения телевизора надо делать выше, чем в гостиной – это примерно 130 – 140 сантиметров до центра телевизора от пола. Конечно, нужно учитывать угол наклона, чтобы было удобно, лежа подстроить этот угол.

Поэтому дизайнер советует крепить телевизор на кронштейн с возможностью изменять его угол наклона и подстраивать его под свой комфорт просмотра.

Специалист отметила, что это стандартное размещение, но обязательно следует учитывать высоту вашей кровати, высоту матраса и расстояние вашей кровати от телевизора.