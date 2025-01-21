В 2025 году наступит эпоха "домашнего уюта" в дизайне интерьеров: что она означает

2025 год – это эпоха тех, кто любит проводить время дома. Теперь вместо того, чтобы оформить пространство, которое будет производить впечатление на других, пришло время инвестировать во все, что сделает ваш дом настоящим местом энергии.

Большой тренд этого года – организация успокаивающей среды, которая снимает стресс, тревогу и напряжение, царящее вне домашних стен. Важно использовать материалы и элементы, которые приносят радость, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Что предусматривает эпоха "домашнего уюта"

Эпоха "домашнего уюта" преимущественно заключается в том, чтобы оставаться дома и наслаждаться своим домом. Это год радости от того, что не идешь на вечеринки. И необязательно быть интровертом, чтобы наслаждаться этой эпохой – достаточно любить свой дом.

Как же максимизировать выгоды от этого тренда 2025 года? Начать можно с того, чтобы выделить бюджет на обновления, которые вы давно хотели сделать, а также на смарт-технологии и элементы декора для дома и двора, повышающие комфорт и удобство. Создайте в своем доме места для встреч, ведь тренд на социальные взаимодействия в пределах дома растет. Трансформируйте гостиные и обеденные комнаты в уютные пространства, где люди смогут проводить время вместе. Удобные кресла и диваны, толстые ковры и дорожки, дополнительные места для сидения – все это сделает ваш дом идеальным для проведения времени с друзьями.

Для внешних зон этот тренд предусматривает установку мангалов, мангалов или даже кухонь на открытом воздухе.

Эпоха "домашнего уюта" также будет включать много природных элементов. Натуральное дерево, растения, овощные огороды привнесут природный мир в ваш дом.

Добавьте в домашнее пространство натуральных элементов и материалов / Фото Interior forever / Shutterstock

Покупайте качественную мебель – минималистичный тренд 2025 года поощряет к приобретению прочных, натуральных материалов, которые прослужат долго.

Добавляйте в интерьер нейтральные палитры и зеленые оттенки для достижения успокаивающего эффекта. Если есть возможность, обновите окна, чтобы увеличить естественное освещение в доме.

И не забывайте о технологиях: инвестируйте в смарт-устройства, которые помогут контролировать потребление энергии и экономить средства, а также сделают жизнь дома максимально комфортной.