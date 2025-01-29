Тренды цветов для ванной комнаты: самые стильные оттенки в 2025 году

Эра чисто белых ванных комнат осталась позади. В 2025 году цвет будет играть ключевую роль в реконструкции ванных комнат, превращая это пространство в среду, демонстрирующую индивидуальность.

Дизайнеры интерьера поделились своими любимыми тенденциями цветов для ванной комнаты на этот год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homesandgardens.

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Насыщенные и капризные оттенки. В 2025 году темные и мрачные ванные комнаты будут пользоваться значительным спросом, предлагая насыщенную и драматическую атмосферу пространства. Такие цвета, как черный, насыщенно-фиолетовый и сливовый, являются особенно привлекательными – они излучают смелость и элегантность. Эти оттенки создают уютную и роскошную атмосферу, напоминающую спа-салон в домашних условиях.



Насыщенные и капризные цвета будут в тренде / Фото Christopher Stark

Натуральные тона дерева. Это стильный выбор в каждой комнате, включая ванную комнату. Органические и натуральные материалы создают теплую, успокаивающую и расслабляющую среду, что делает их идеальными для таких помещений, как ванные комнаты.

Теплый белый. Если вы думаете о том, чтобы в 2025 году сохранить классику и оформить ванную комнату в белых тонах, отдайте предпочтение теплым белым тонам, которые сделают пространство уютным и гостеприимным. Дизайнерам нравится грязно-белый цвет для ванных комнат, потому что он добавляет мягкую, теплую атмосферу, которая выглядит привлекательной. Такой тон делает пространство больше и светлее, что идеально подходит, если у вас мало места, объясняют специалисты.

Землисто-терракотовый. В 2025 году в розовых ванных комнатах преобладает землистый и приземленный терракотовый декор. Землистый оттенок создает уютную и притягательную атмосферу. Терракотовый цвет прекрасно сочетается с природными материалами, такими как дерево и камень, создавая гармоничную эстетику, которая способствует расслаблению.



Землисто-терракотовый / Фото Dunn-Edwards

Кобальтовый синий. Когда дело доходит до оформления голубого цвета в ванных комнатах этого года, это все о насыщенных, глубоких оттенках. Кобальтовый синий потрясающий цвет для ванных комнат в 2025 году, который предлагает сочетание яркости и спокойствия.

Его насыщенный, глубокий тон создает ощущение роскоши, не перегружая пространство, что делает его идеальным для спокойной атмосферы. Цвет прекрасно сочетается с такими оттенками, как четкие белые, мягкие серые и металлические, например золото или серебро, добавляя глубины и интереса,

– советует дизайнер интерьера Свати Гурха.