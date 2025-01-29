Дизайнери інтер’єру поділилися своїми улюбленими тенденціями кольорів для ванної кімнати на цей рік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Насичені та примхливі відтінки. У 2025 році темні й похмурі ванні кімнати будуть користуватися значним попитом, пропонуючи насичену й драматичну атмосферу простору. Такі кольори, як чорний, насичено-фіолетовий і сливовий, є особливо привабливими – вони випромінюють сміливість та елегантність. Ці відтінки створюють затишну та розкішну атмосферу, що нагадує спа-салон у домашніх умовах.



Насичені та примхливі кольори будуть в тренді / Фото Christopher Stark

Натуральні тони дерева. Це стильний вибір у кожній кімнаті, включно з ванною кімнатою. Органічні та натуральні матеріали створюють тепле, заспокійливе та розслаблююче середовище, що робить їх ідеальними для таких приміщень, як ванні кімнати.

Теплий білий. Якщо ви думаєте про те, щоб у 2025 році зберегти класику та оформити ванну кімнату в білих тонах, віддайте перевагу теплим білим тонам, які зроблять простір затишним та гостинним. Дизайнерам подобається брудно-білий колір для ванних кімнат, тому що він додає м’яку, теплу атмосферу, яка виглядає привабливою. Такий тон робить простір більшим і світлішим, що ідеально підходить, якщо у вас мало місця, пояснюють фахівці.

Землисто-теракотовий. У 2025 році в рожевих ванних кімнатах переважає землистий і приземлений теракотовий декор. Землистий відтінок створює затишну та привабливу атмосферу. Теракотовий колір чудово поєднується з природними матеріалами, такими як дерево та камінь, створюючи гармонійну естетику, яка сприяє розслабленню.



Землисто-теракотовий / Фото Dunn-Edwards

Кобальтовий синій. Коли справа доходить до оформлення блакитного кольору у ванних кімнатах цього року, це все про насичені, глибокі відтінки. Кобальтовий синій приголомшливий колір для ванних кімнат у 2025 році, який пропонує поєднання яскравості та спокою.

Його насичений, глибокий тон створює відчуття розкоші, не перевантажуючи простір, що робить його ідеальним для спокійної атмосфери. Колір чудово поєднується з такими відтінками, як чіткі білі, м’які сірі та металеві, як-от золото чи срібло, додаючи глибини та інтересу,

– радить дизайнер інтер’єру Сваті Гурха.