Дизайнеры однозначно говорят "да": самые большие летние тренды декора 2025 года

Летние тенденции декора сосредоточены на том, чтобы принести комфорт и тепло в ваш дом. Они передают суть сезона, улучшая общую эстетику пространства и создавая гостеприимную атмосферу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие популярные летние тренды декора 2025 года?

Фруктовые принты и товары для дома

Этим летом сферу дизайна интерьера охватили фруктовые принты. Такие узоры все чаще используются для отделки стен как альтернатива традиционным цветочным узорам. Для тех, кому стена, украшенная во фруктовых мотивах, может показаться чрезмерной, можно рассмотреть возможность использования посуды с фруктовыми узорами, чтобы подчеркнуть летний декор в более сдержанной манере.

Кроме того, если вы организовываете летние посиделки в саду, элегантная и стильная скатерть на цитрусовую тематику в сочетании с посудой с фруктовыми мотивами и красочной центральной композицией добавит яркости и свежести столу.



Фруктовые принты в тренде этого года / Фото Julie Soefer

Синий и зеленый

Сочетание синего и зеленого цветов стало заметным трендом этого лета, и не зря. Эти оттенки, которые часто встречаются вместе в природе, легко дополняют друг друга. Также они непременно придадут интерьеру ощущение яркости и легкости.

Ротанг

Ротанг продолжает доминировать среди летних трендов, сохраняя свое присутствие и в этом году. Изделия из ротанга вносят элемент органического тепла и создают расслабленную атмосферу.

Теплые, землистые цвета

В этом сезоне теплые, земляные тона имеют значительное влияние на дизайн интерьера. Такие цвета, как насыщенный паприка и терракотовый, а также более мягкие персиковые оттенки есть среди актуальных тенденций.

Для тех, кто стремится сделать смелое заявление, широкое применение этих оттенков от стены до стены может создать ощущение летнего тепла в течение всего года. Или же как вариант – добавление таких элементов, как ковер, плед или акцентное кресло таких цветов в нейтральное пространство может привнести приятное тепло в спальню или гостиную.