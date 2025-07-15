Что прослеживается и в мебели, которую выбрала Ева Лонгория для зоны у бассейна. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядит зона у бассейна Евы Лонгории?

Ева Лонгория расположила полосатые бежево-кремовые шезлонги у бассейна. Хотя узор незаметен, он вносит изысканную нотку в открытое пространство и добавляет достаточного количества интереса зоне у бассейна. Приглушенная цветовая палитра и классический дизайн вызывают ощущение тихой роскоши.

Сочетание мебели и узоров является признаком замечательного дизайна, и это очень важно, когда речь идет о внешних пространствах,

– говорят дизайнеры.

По их словам, использование узоров – это один из способов сделать вашу уличную мебель интересной, но не слишком навязчивой. Коричневые, бежевые и другие успокаивающие цвета – идеальная отправная точка.

Дизайнеры отмечают, что пространство у бассейна Евы – одно из самых стильных. Они уверены, что и в следующем году он сохранит свой безупречный вид.