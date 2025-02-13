5 трендов в дизайне интерьера с TikTok, которые останутся популярными надолго

Контент TikTok о декоре - это настоящая сокровищница идей с более 8 миллионами видео. Впрочем, не все из них заслуживают места в вашем доме. Дизайнеры рассказали, какие тренды из популярной соцсети останутся актуальными надолго.

Эксперты назвали пять основных трендов TikTok, которые не только собирают миллионы просмотров, но и меняют наше отношение к пространству в 2025 году, передает 24 Канал со ссылкой на Elle decor.

Смотрите также Дорогое ранчо – новый вариант западного стиля: в чем уникальность такого интерьера

Hostingcore

TikTok снова сделал прием гостей модным. Эксперты говорят, что недостаток социальных связей имеет разрушительные последствия для здоровья. И по силе вреда равен курению 15 сигарет в день.

Hostingcore – тренд, способствующий превращению пространств в места для содержательных человеческих связей – создание сред, способствующих спонтанным встречам и длительным разговорам.

Вам не нужно организовывать идеальные сервировки столов или инстаграмные фоны – этот тренд призывает к созданию обдуманно организованных мест для сидения, которые приглашают к интимным разговорам, к созданию барных тележек, которые собирают вокруг гостей, к созданию обеденных зон, которые помогают людям расслабиться и установить настоящую связь.

Как создать пространство в стиле Hostingcore: смотрите видео

Интерьеры, вдохновленные едой

Еда уже не только на кухне. Кулинарное вдохновение просочилось во все уголки наших домов. Интерьеры, вдохновленные едой, игривые, ностальгические и немного сюрреалистичные – и отражают культурную одержимость сенсорными переживаниями.

Представьте себе скульптурное освещение, напоминающее растопленное масло, мебель, напоминающую любимую выпечку, или краску цвета ваших любимых фруктов. Этот тренд призван задеть все наши чувства и интегрировать это призвание в дизайн.

Как выглядит интерьер, вдохновленный едой: смотрите видео

"Насыщение цветом под настроение"

Цветовое насыщение стало зависимым от настроения. Это уже не просто покраска стен и облицовка в одном оттенке – теперь мы создаем погруженные в цвета пространства, используя насыщенные, драматические оттенки. Насыщение цветом – когда стены, плинтусы, потолки и даже мебель насыщены единым оттенком – набирает популярности, особенно с глубокими, настроением цветами, такими как бордо, глубокий баклажан и электрический бирюзовый. Это эмоциональная реакция на стерильность пандемических лет. Люди хотят, чтобы их пространства выглядели динамичными, выразительными и наполненными личностью.

"Насыщение цветом": как воспроизвести этот тренд дома

Биофильный дизайн

Хотя растения в интерьере не является чем-то революционным, подход TikTok к биофильному дизайну поражает своим изяществом. Новым в 2025 году является отход от эстетики городских джунглей и переход к более кураторскому, архитектурному подходу: скульптурные топиарии, неожиданные расположения зелени (как, например, оливковые рощи в столовых) и акцент на естественном свете и циркуляции воздуха.

Как воссоздать биофильный дизайн: смотрите видео

@mariahgrows In this house … every corner is a PLANT CORNER Find this shelf on my Amazon storefront This is my favorite grow light brand: @soltech ️ I’m using the vita bulb + accessory kit - use code “MARIAHGROWS15” for 15% off Make sure you are following for more houseplant tips and inspo Houseplants | Plant Finds | Indoor Plant Lovers ♬ Austin Millz In Da Mood - Austin Millz

Винтажное Возрождение

Винтажное Возрождение в TikTok сочетает разные эпохи и стили с современными элементами, создавая пространства, которые кажутся собранными, а не тщательно подобранными. Это протест против экологических и социальных затрат быстропотребляемой мебельной продукции и товаров. Коллекционеры обращаются к вещам, которые уже были в употреблении, и которые добавляют характера, что нельзя воспроизвести. Ключ к успеху – в сочетании винтажных предметов с современными элементами, образовании многослойных интерьеров, которые рассказывают историю.

Как воссоздать дома тренд Винтажное Возрождение: смотрите видео