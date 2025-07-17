Являются лидерами в дизайне 2025 года и будут популярными дальше: 5 самых трендовых узоров

Декорирование трендовыми узорами дома – это эффективный способ для улучшения его эстетики. Тщательно выбранные узоры могут создать ощущение тепла и уюта.

Дизайнеры и эксперты по текстилю поделились мнением относительно узоров, которые в этом году являются лидерами в дизайне интерьеров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие узоры в тренде?

Полосы

Эксперты определяют полосатые узоры как основной тренд 2025 года. По их словам, полоска сохраняет вневременную привлекательность. В частности, этом году дизайнеры используют нетрадиционные сочетания цветов. Дизайнерам нравится использовать полосы, ведь это придает пространству структуры, сохраняя при этом привлекательную атмосферу.



Полосы – главный тренд узоров этого года / Фото Helen Cathcart

Клетка

Клетка – это классический и вневременной узор, который, как ожидается, будет популярным в 2025 году благодаря своей ностальгической привлекательности. Он также придает ощущение структуры, сохраняя при этом расслабленную и неформальную эстетику.

Цветы мелкого размера

Цветочные узоры остаются ведущим трендом 2025 года, с заметным акцентом на небольших дизайнах. Мелкие цветочные узоры – отличный вариант для улучшения эстетики спален.

Папоротник

Узоры с папоротником излучают вневременное качество и естественную элегантность и добавляют визуальную текстуру, не перегружая пространство. Дизайнеры любят их использовать в мягких тональных палитрах, особенно в обоях, поскольку они добавляют глубины и интереса, сохраняя при этом спокойную и возвышенную эстетику.

Животные принты животные принты

Животные принты – эффективный способ добавить драматизма комнате, и этот некогда популярный тренд возвращается в 2025 году.

Дизайнер Лиза Шаффер отмечает, что животные принты, в частности, "привносят смелую, собранную энергию в пространство, которое всегда чувствуется динамичным".