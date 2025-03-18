Эксперты назвали трендовые комнатные растения, которые осовременят интерьер

Тренды в дизайне интерьера касаются не только цвета краски или выбора дивана, но даже комнатных растений. Эксперты по садоводству назвали 5 модных тенденций на 2025 год, которые касаются комнатных растений.

Если вы планировали добавить своему дому нового зеленого акцента и освежить интерьер, то эти инсайды экспертов вам пригодятся. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Тренды в комнатных растениях

Основательница Happy Houseplants Эмили Лоулор рассказала, что в 2025 году стоит подбирать отдельное пространство для каждого растения. Это не означает, что "домашние джунгли" вышли из моды. Просто модные тенденции призывают к особому подходу к каждому растению. Позвольте своему вазону сиять в одиночестве в углу комнаты или на журнальном столике.

Такой подход связан с тем, чтобы тратить меньше средств на большое количество растений.



Трендовое размещение вазона / Фото Майло Хатчингс

Растения, которые требуют тщательного и особого ухода, теряют свою популярность. В 2025 году лучше выбрать вазон, который не нужно часто поливать или постоянно искать для него идеальное место. Именно поэтому в моду возвращаются "тещин язык" и "вазоны-пауки". Если вы часто забываете о поливе растений и они у вас погибают, то откажитесь от различных экзотических вариантов, в противовес этим простым.

Трендовым сегодня считаются растения в палюдариумах – прозрачных резервуарах с искусственно созданной полуводной средой. Такие растения в воде станут оригинальным декором в интерьере, который будет привлекать внимание гостей. Эксперты советуют выбирать лотос, бегонии или филодендроны.



Растение в воде / Фото Flower Council of Holland

Мох – это еще одно супер-популярное растение в этом году, которое советуют эксперты. Также можно выбрать кокедаму – шар, который сделан из земли и мха, а внутри него живет декоративное растение. Такой декор станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.



Декоративный мох / Фото Amazon

Что касается стильных горшков, то стоит забыть о слишком ярких вариантах. В этом году лучше выбирать более естественные, успокаивающие оттенки и натуральные материалы.