Якщо ви планували додати своєму дому нового зеленого акценту й освіжити інтер'єр, то ці інсайди експертів стануть вам у пригоді. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

Читайте також Красива, але вибаглива: яку кімнатну рослину просто обожнює дружина Роберта Паттінсона

Тренди у кімнатних рослинах

Засновниця Happy Houseplants Емілі Лоулор розповіла, що у 2025 році варто підбирати окремий простір для кожної рослини. Це не означає, що "домашні джунглі" вийшли з моди. Просто модні тенденції закликають до особливого підходу до кожної рослини. Дозвольте своєму вазону сяяти на одинці у кутку кімнати чи на журнальному столику.

Такий підхід пов'язаний з тим, щоб витрачати менше коштів на велику кількість рослин.



Трендове розміщення вазона / Фото Майло Гатчінгс

Рослини, які потребують ретельно й особливого догляду, втрачають свою популярність. У 2025 році краще обрати вазон, який не потрібно часто поливати чи постійно шукати для нього ідеальне місце. Саме тому у моду повертаються "тещин язик" та "вазони-павуки". Якщо ви часто забуваєте про полив рослин й вони у вас гинуть, то відмовтеся від різних екзотичних варіантів, на противагу цим простим.

Трендовим сьогодні вважаються рослини у палюдаріумах – прозорих резервуарах зі штучно створеним напівводним середовищем. Такі рослини у воді стануть оригінальним декором у інтер'єрі, який привертатиме увагу гостей. Експерти радять обирати лотос, бегонії або філодендрони.



Рослина у воді / Фото Flower Council of Holland

Мох – це ще одна суперпопулярна рослина у цьому році, яку радять експерти. Також можна обрати кокедаму – кулю, яка зроблена з землі й моху, а всередині неї живе декоративна рослина. Такий декор стане чудовим доповненням до будь-якого інтер'єру.



Декоративний мох / Фото Amazon

Що стосується стильних горщиків, то варто забути про надто яскраві варіанти. Цього року краще обирати більш природні, заспокійливі відтінки та натуральні матеріали.