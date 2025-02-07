Омріяний бонсай

Англійська акторка та модель, яка, за даними інсайдерів, на початку 2025 року таємно одружилася на Карибах з популярним актором Робертом Паттінсоном, обожнює затишно облаштовувати інтер'єр. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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В одному з інтерв'ю Вотергаус розповіла, що на останніх місяцях вагітності вона була одержима думкою про те, щоб придбати до додому бонсай. У той період акторка не хотіла ні з ким бачитися, а її єдине бажання було – додати бонсай у свій інтер'єр. Тож одного дня вона сіла у машину й поїхала на пошуки своєї ідеальної рослини. Коли вона знайшла той бонсай, про який мріяла, то була неймовірно щаслива. Обрізання рослини стало улюбленим заняттям вагітної жінки.



Кімнатна рослина бонсай / Фото Katrin Bolovtsova, Pexels

Як доглядати за цією рослиною

Експертка з рослин Теніель Джордісон розповіла, що бонсай – примхлива рослина, як вимагає ретельного догляду. Цей вазон потребує достатньої кількості природного світла та підтримування рівня вологи у ґрунті. Бонсай поливають тоді, коли верхній шар ґрунту стає сухим і блідішим.

Чи не найважливіший елемент догляду – регулярна обрізка. Для створення оригінальної форми варто використовувати спеціальні інструменти для обрізки, а якщо потрібно просто прибрати сухі листочки – підійдуть і звичайні ножиці.

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Дерева бонсай давно є улюбленцями серед кімнатних рослин. Це не без причини – ці мініатюрні дерева стають чарівним доповненням інтер'єру і гарантовано стануть приводом для розмови серед гостей,

– сказала Джордісон.

Якщо ви думаєте, як стилізувати бонсай в інтер'єрі, то найкращим варіантом стане журнальний столик або книжкова полиця.