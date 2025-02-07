Желанный бонсай

Английская актриса и модель, которая, по данным инсайдеров, в начале 2025 года тайно вышла замуж на Карибах за популярного актера Роберта Паттинсона, обожает уютно обустраивать интерьер. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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В одном из интервью Уотерхаус рассказала, что на последних месяцах беременности она была одержима мыслью о том, чтобы приобрести в дом бонсай. В тот период актриса не хотела ни с кем видеться, а ее единственное желание было – добавить бонсай в свой интерьер. Поэтому однажды она села в машину и поехала на поиски своего идеального растения. Когда она нашла тот бонсай, о котором мечтала, то была невероятно счастлива. Обрезка растения стала любимым занятием беременной женщины.



Комнатное растение бонсай / Фото Katrin Bolovtsova, Pexels

Как ухаживать за этим растением

Эксперт по растениям Тениэль Джордисон рассказала, что бонсай – капризное растение и требует тщательного ухода. Этот вазон требует достаточного количества естественного света и поддержания уровня влаги в почве. Бонсай поливают тогда, когда верхний слой почвы становится сухим и бледным.

Едва ли не самый важный элемент ухода – регулярная обрезка. Для создания оригинальной формы следует использовать специальные инструменты для обрезки, а если нужно просто убрать сухие листочки – подойдут и обычные ножницы.

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Деревья бонсай давно являются любимцами среди комнатных растений. Это не без причины – эти миниатюрные деревья становятся волшебным дополнением интерьера и гарантированно станут поводом для разговора среди гостей,

– сказала Джордисон.

Если вы думаете, как стилизовать бонсай в интерьере, то лучшим вариантом станет журнальный столик или книжная полка.