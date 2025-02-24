Белая гостиная Райана Гослинга с яркими нотками: дизайнеры в восторге от подхода актера

Центральным цветом гостиной в дома Райана Гослинга является белый. Благодаря интересной технике декорирования пространство выглядит незаурядно.

Вместе с женой, актрисой Евой Мендес, Райан мастерски использует нейтральные цвета в интерьере их дома в Южной Калифорнии, в частности в гостиной. В этом пространстве Гослинг и Мендес использовали белый цвет в чрезмерном количестве. Впрочем, несмотря на это, их комната не имеет стерильный или скучный вид. Эксперты объясняют, что такого эффекта удалось достичь благодаря введению цвета, который разбивает пространство и оживляет его, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как звездным супругам удалось добавить "изюминки" в нейтральную гостиную

Универсальность белого позволяет различным цветным текстильным изделиям и произведениям искусства прекрасно вписываться в любое пространство.

Так, в своей гостиной Гослинг и Мендес использовали коллекцию цветных подушек, яркие произведения искусства и тропические комнатные растения. Таким образом они прервали монотонность белого дизайна.

Белая гостиная открывает безграничные возможности для стилизации, поэтому вы можете легко менять вид комнаты когда угодно. Вы можете применить минималистичный подход с нейтральной мебелью и минимальным декором, или добавить цвета смелыми акцентными предметами, такими как ковер или картины,

– объяснил эксперт по недвижимости Кармело Карраско.

Как выглядит гостиная Райана Гослинга и его жены: смотрите видео

Также нейтральные пространства – идеальный фон для экспериментов с различными палитрами и текстурами. Гослинг и Мендес в гостиной сочетают стеклянные и деревянные столы и плиссированный ковер в единую зону отдыха.

Белый цвет не просто гибкий. Его дополнительное преимущество в том, что он создает ощущение пространства в любой комнате, независимо от ее размера. Это особенно важно, если комната маленькая, поскольку белый цвет визуально увеличивает пространство. Например, добавление зеркальных поверхностей, таких как мебель с зеркальным покрытием, глянцевые белые столы и материалы, напоминающие стекло, могут помочь сделать пространство больше, чем оно есть на самом деле.