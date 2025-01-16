Львам мыть зеркала, а Тельцам – холодильник: как выбрать стиль уборки на основе знака зодиака

Большинство из нас неоднократно обещали в новом году уделять больше внимания уборке дома, но обычно обещания не соблюдались. Эксперты подсказали, как исправить эту ситуацию, ставя достижимые цели и ориентируясь на знак зодиака.

Профессиональный астролог Ивана Наскова заметила, что простые и регулярные привычки помогут поддерживать гармоничную атмосферу дома. Она поделилась, какой стиль уборки подходит для каждого из знаков зодиака, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Овен

Эксперт советует Овнам начать утро с застилания кровати. Наскова изображает Овна как зодиак, который стремится к быстрым результатам. Задача застелить кровать каждое утро занимает всего пару минут, но это отличный способ начать день продуктивно.

Телец

Одна из ключевых черт Тельцов – это их любовь к еде, что, по словам Насковой, придает им титул "гурмана зодиака". Добавьте уборку холодильника в ваш еженедельный список дел. Это не только поможет вам быть в курсе того, что есть в холодильнике, и уменьшить пищевые отходы, но и обновить список покупок. "Чистый и организованный холодильник не только дарит вам приятные ощущения, но и мотивирует на здоровое и питательное питание", – говорит Наскова.

Близнецы

Близнецы ведут активный образ жизни и часто выбирают хаос, но, как объясняет Наскова, чрезмерный беспорядок может быть перегрузкой для их чрезмерно активного ума. Поэтому она советует избавиться от "страшного стула для одежды". "Чтобы сохранить определенный контроль, сделайте привычкой возвращать свою одежду на место каждый вечер", - советует она. Всего несколько минут для того, чтобы положить вещи в корзину или повесить их, помогут вам сохранять пространство и разум в порядке, а также позволят просыпаться в чистой и организованной спальне.

Рак

Нет ничего лучше, чем ложиться спать в свежем, чистом постельном белье, которое приятно пахнет. Астролог советует Ракам сделать своей привычкой стирку белья раз в неделю, чтобы обеспечить хороший ночной сон. "Это поможет вам чувствовать себя восстановленным, особенно после эмоционально тяжелых дней", – объясняет она.

Лев

Львам Наскова рекомендует чистить зеркала раз в неделю. "Это не о тщеславии, а об энергии и уверенности, которую вы получаете, глядя на себя в чистом зеркале и напоминая себе, насколько вы замечательны", - говорит она. Эти зеркала могут быть в ванной, в спальной комнате или даже возле входной зоны.

Астролог советует Львам регулярно заниматься мытьем зеркал / Фото Emily Followill

Дева

Девы традиционно любят чистоту и порядок. Сделайте привычкой пылесосить свой коврик перед дверью каждые два дня, чтобы вход в ваш дом всегда был опрятным и организованным.

Весы

Планета-покровитель Весов – это Венера, которая символизирует красоту. Поэтому асторолог советует этому знаку зодиака сосредоточить свои усилия на организации косметики и средств ухода.

Весам советуют держать в порядке косметику / Фото Marty Baldwin

Скорпион

Скорпионы известны своей жаждой власти, и Наскова советует направить это на регулярную чистку обуви. Она объясняет, что чистая обувь добавляет уверенности и силы. "Чистая обувь может многое сказать о человеке и является мягким источником силы", - говорит она.

Стрелец

Астролог говорит, что Стрельцы не любят замкнутые пространства и часто стараются быть на свежем воздухе. Поддерживая автомобиль в чистоте, вы не только повышаете ясность мыслей, но и стимулируете желание отправиться в новое путешествие.

Козерог

Козероги – это про амбиции и представления о будущем, но через грязные окна не увидеть. Наскова рекомендует этому знаку зодиака сделать привычкой регулярную чистку окон, чтобы иметь четкое видение своих целей и будущего.

Водолей

Водолеям Наскова советует регулярно упорядочивать свои хранилища, поскольку это позволит им открыть новые интересные вещи. Она отмечает, что это может быть даже увлекательным исследованием.

Рыбы

Рыбы рассматривают ванную комнату как место для отдыха. Наскова рекомендует делать глубокую уборку ванной комнаты каждую неделю, чтобы она всегда была спокойным и гармоничным местом для релаксации.

Рыбам рекомендуют поддерживать чистоту ванны, чтобы она оставалась местом для отдыха / Фото Edmund Barr