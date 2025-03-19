Популярные планировки гостиной, которые уже давно устарели: как делать взамен

На протяжении многих лет планирование гостиной сводилось к тому, чтобы найти место для телевизора и всю остальную мебель разместить в соответствии с ним. Однако в 2025 году дизайнеры отказываются от такого подхода и считают его старомодным.

Подстраивать всю мебель под технологии – это не всегда о настоящем удобстве и комфорте. В таких пространствах главным становится телевизор, а не человек и его социальные потребности. О том, какие планировки гостиной сейчас уже неактуальны, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Центрирование вокруг телевизора

Как мы уже отметили выше, такой подход считается старомодным. Если вам нравится, чтобы все предметы были расположены симметрично, то лучше центрировать их вокруг окна. Так сделал дизайнер интерьера Брайан О'Салливан в доме в Париже.

Если вы центрируете расположение мебели вокруг окна, то получаете комнату, которая чрезвычайно удовлетворит глаз, а определенным образом и душу,

– сказал дизайнер.

Дизайнер Эш Уилсон соглашается с этим мнением. Он считает, что люди всегда хорошо реагируют на солнечный свет, а потому сами будут поворачивать свои стулья к нему.



Дом, над которым работал дизайнер / Фото Джеймса Макдональда

Мебель, которую нельзя передвинуть

Современный образ жизни требует от нашего дома определенной адаптивности. Близкий доступ к розеткам, чтобы зарядить телефон или ноутбук, является ключевым в успешном планировании гостиной. Чтобы гостиная имела действительно актуальный вид и отвечала вашим потребностям, нужна гибкая мебель, которую можно перемещать в комнате.

Дело не только в розетках, но и в том, чтобы чувствовать себя свободно и иметь возможность передвигаться по комнате. Например, вы хотите выпить кофе в кресле у окна, передвинуть диван из-за изменения естественного освещения или поменять мебель местами, когда придут гости, чтобы всем было удобно.

Статистическая мебель, которую невозможно сдвинуть с места, – точно не тот вариант, который нужен гостиной в 2025 году.

Квадратные силуэты и жесткие линии

В гостиной обычно и так много квадратных форм – телевизор, диван, кресло и тому подобное. Именно поэтому очень важно разбавлять эти жесткие линии более округлыми и мягкими предметами, которые добавят уюта и тепла. Например, круглый коврик, круглый журнальный столик и тому подобное.



Круглые и кривые предметы смягчают пространство / Фото Мэри Уодсворт

Слишком много пространства между мебелью

Гостиная не должна быть полностью заполнена предметами и напоминать барахолку. Однако и слишком много незадействованного пространства – это плохо. В такой гостиной вся мебель будет выглядеть как на выставке и не будет объединена в общую схему. Дизайнеры призывают не бояться ставить некоторую мебель очень близко друг к другу, ведь это будет способствовать лучшим разговорам и проведению времени с родными.

Главное, что нужно понять о современной планировке гостиной, – вся мебель должна фокусироваться вокруг людей и их комфорта. Правильная планировка должна создать спокойную и расслабленную атмосферную, которая мотивирует к общению, а не просмотру телевизора.