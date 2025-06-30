Краска для кухни должна быть светлее или темнее: что учесть при выборе

Делая ремонт кухни, домовладельцы обращают внимание на немало мелочей. Одной из таких является выбор цвета краски, ведь это один из элементов, который может полностью изменить вид пространства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на idealhome.

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Какую краску выбрать для кухни

На выбор светлого или темного оттенка краски для кухни влияют размеры помещения и уровень естественного освещения.

Холодные нейтральные цвета идеально подходят для комнат с большим количеством естественного света, и они особенно хорошо сочетаются с темно-зелеными и синими оттенками, объясняют специалисты. Они объясняют, что преимущество холодных оттенков заключается в том, что они не перегружают комнату, тем самым позволяя другим элементам вашей кухни занять "центральное место".

"Они также хорошо сочетаются с другими нейтральными цветами, но важно смягчить холодную цветовую палитру текстурой и аксессуарами, чтобы избежать слишком клинического вида. В качестве альтернативы, теплые нейтральные краски становятся все более популярными, особенно землистые, природные тона, которые вызывают ощущение света и яркости", – говорят эксперты.



Цвет играет важную роль в восприятии кухни / Фото Unsplash

Использование темных цветов на кухне может создать впечатляющий эстетический эффект, особенно в больших помещениях, где они могут улучшить общий дизайн, не создавая ощущение тесноты. Кроме того, темные оттенки выгодны для кухни, поскольку на них реже видно грязь или пятна, что делает их идеальным выбором для занятых домохозяйств.

Чтобы достичь целостного и визуально привлекательного дизайна, покрасьте стены и кухонные шкафчики в один и тот же темный цвет. Такой подход особенно эффективен в помещениях с достаточным естественным освещением, поскольку он способствует созданию теплой и уютной атмосферы, а не мрачной.