Назван единственный цвет для ванной комнаты, который никогда не выйдет из моды
- Нежно-голубой цвет для ванной комнаты считается вечным, поскольку создает ощущение покоя, чистоты и атмосферы спа.
- Этот цвет является универсальным и легко сочетается с различными аксессуарами, стилями и оттенками, а также визуально увеличивает пространство.
Никто не желает потратить время и усилия на покраску ванной комнаты в цвет, который через несколько месяцев устареет. Впрочем, есть только один оттенок, который всегда будет оставаться в моде.
Нежно-голубой – это вечный цвет для стен ванной, потому что он вызывает ощущение покоя, чистоты и атмосферы спа, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.
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Почему эксперты выбирают нежно-голубой для ванной комнаты
Нежно-голубой имеет успокаивающее свойство, что подходит для ванных комнат.
Нежно-голубой – универсальный цвет. Его легко дополнять аксессуарами, он подходит к любому стилю и прекрасно сочетается с нейтральными и другими оттенками.
Нежно-голубой – идеальный фон для ярких полотенец, растений и картин. Он позволяет менять декор без необходимости перекрашивания.
Если вы хотите сделать маленькую ванную комнату визуально больше, свежая краска нежно-голубого цвета поможет. Она хорошо отражает естественный свет и создает ощущение простора.
Нежно-голубой – лучший выбор для ванной / Фото Anthony-Masterson Photography
Хотя большинство экспертов считает нежно-голубой победителем среди вечных цветов для ванной, есть еще альтернативный вариант – шалфейный зеленый. Дизайнеры советуют сочетать этот зеленый с кремовыми белыми и матовыми латунными акцентами для создания теплой атмосферы, или же с белым мрамором в виде столешниц или пола для эффектного контраста и нотки роскоши. Для более игривого вида можно добавить мягкие розовые оттенки или черные акценты для современного звучания.