Из обычной банки в волшебную вазу: видео, как можно сделать стильный декор для дома

Весна – прекрасная возможность украсить свой дом свежими цветочными композициями. Они, особенно в хорошей вазе, служат привлекательным акцентом на столах и в различных зонах по всему дому.

Как сделать красивую вазу своими руками из простой банки рассказала пользовательница тиктока @mio.home, сообщает 24 Канал.

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Как из банки сделать красивую вазу

Инвестиции в дорогие вазы для дома не всегда могут принести желаемую отдачу. Зато, можно обновить декорирование существующей вазы или создать новую из подручных материалов, что может быть экономически выгодным.

Поэтому, волшебную вазу можно сделать из обычной литровой банки. Чтобы придать оригинальность своей будущей вазе можно выбрать банку нестандартной формы, например, банку для специй в форме куба и тому подобное.

Если же вы берете банку, которой уже давно не пользуетесь, стоит ее помыть и высушить. После этого нанесите на чистую банку клеем узор. Можно сделать узор рыбьей чешуи, но в хаотичном порядке, чтобы придать интересный вид изделию.

Затем изделие должно высохнуть и поверх этого спреем следует распылить краску того цвета, который подходил бы к остальному дизайну в вашем доме.

Напомним, что вскоре Пасха и уже немало людей задумываются о декоре в дом к этому празднику. Пользовательница тиктока @uandriyashykk поделилась идеей для пасхального декора своими руками, используя бумажную коробку и упаковочную бумагу.