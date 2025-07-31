Старые, непарные крышки от кастрюль не обязательно выбрасывать. Их можно превратить в оригинальную вешалку для прихожей в стиле "рустик". Несколько материалов для декора, немного терпения и результат точно удивит.

Несколько материалов для декора, немного терпения – и результат точно удивит, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Сразу бросаются в глаза и "крадут" уют: 4 ошибки в декоре прихожей

Как из старых крышек для кастрюль сделать изысканные плечики?

Основой для этого лайфхака станет старая деревянная деталь – например, дверца от шкафа или крышка от старого столика. Важно, чтобы она была не слишком широкая – на несколько сантиметров больше самой большой крышки с обеих сторон. Древесину следует хорошо зашкурить, чтобы снять остатки старой краски и подготовить к покраске,

Чтобы создать эффект "потертой" древесины, нужно нанести несколько слоев краски разного цвета, посыпая каждый солью для консервирования. После высыхания – частично соскрести верхние слои, чтобы просматривались нижние цвета.

Крышки прикручиваем к деревянной основе: сверлим в них отверстия и фиксируем шурупами. Их ручки будут служить крючками для одежды.

Как из крышек для кастрюли сделать вешалку: смотрите видео

Идеи для декора: