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Дизайн 24 Пространство и стиль Из кухни – в коридор: веская причина не выбрасывать старые крышки от кастрюль
31 июля, 14:25
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Из кухни – в коридор: веская причина не выбрасывать старые крышки от кастрюль

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Старые крышки от кастрюль можно превратить в оригинальную вешалку для прихожей, используя старую деревянную деталь как основу.
  • Крышки прикрепляются к деревянной основе, а их ручки служат крючками для одежды.

Старые, непарные крышки от кастрюль не обязательно выбрасывать. Их можно превратить в оригинальную вешалку для прихожей в стиле "рустик". Несколько материалов для декора, немного терпения и результат точно удивит.

Несколько материалов для декора, немного терпения – и результат точно удивит, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Как из старых крышек для кастрюль сделать изысканные плечики?

Основой для этого лайфхака станет старая деревянная деталь – например, дверца от шкафа или крышка от старого столика. Важно, чтобы она была не слишком широкая – на несколько сантиметров больше самой большой крышки с обеих сторон. Древесину следует хорошо зашкурить, чтобы снять остатки старой краски и подготовить к покраске,

Чтобы создать эффект "потертой" древесины, нужно нанести несколько слоев краски разного цвета, посыпая каждый солью для консервирования. После высыхания – частично соскрести верхние слои, чтобы просматривались нижние цвета.

Крышки прикручиваем к деревянной основе: сверлим в них отверстия и фиксируем шурупами. Их ручки будут служить крючками для одежды.

Как из крышек для кастрюли сделать вешалку: смотрите видео

Идеи для декора:

  • Для более "деревенского" вида выберите эмалированные синие крышки. Их можно найти в секонд-хендах или на блошиных рынках.
  • Если хотите сделать вид уникальным – замените обычные ручки крышек на керамические или деревянные.
  • Если не хватает места для дополнительных крышек – согните старые вилки или ложки в форме крючков.
  • Чтобы придать еще больше стиля, нанесите на древесину трафареты: например, листья, силуэты лошадей или танцовщиков в стиле "вестерн".