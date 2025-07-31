Несколько материалов для декора, немного терпения – и результат точно удивит, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Смотрите также Сразу бросаются в глаза и "крадут" уют: 4 ошибки в декоре прихожей
Как из старых крышек для кастрюль сделать изысканные плечики?
Основой для этого лайфхака станет старая деревянная деталь – например, дверца от шкафа или крышка от старого столика. Важно, чтобы она была не слишком широкая – на несколько сантиметров больше самой большой крышки с обеих сторон. Древесину следует хорошо зашкурить, чтобы снять остатки старой краски и подготовить к покраске,
Чтобы создать эффект "потертой" древесины, нужно нанести несколько слоев краски разного цвета, посыпая каждый солью для консервирования. После высыхания – частично соскрести верхние слои, чтобы просматривались нижние цвета.
Крышки прикручиваем к деревянной основе: сверлим в них отверстия и фиксируем шурупами. Их ручки будут служить крючками для одежды.
Как из крышек для кастрюли сделать вешалку: смотрите видео
Идеи для декора:
- Для более "деревенского" вида выберите эмалированные синие крышки. Их можно найти в секонд-хендах или на блошиных рынках.
- Если хотите сделать вид уникальным – замените обычные ручки крышек на керамические или деревянные.
- Если не хватает места для дополнительных крышек – согните старые вилки или ложки в форме крючков.
- Чтобы придать еще больше стиля, нанесите на древесину трафареты: например, листья, силуэты лошадей или танцовщиков в стиле "вестерн".