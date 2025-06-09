Дизайнеры рассказали, на что никогда не тратят деньги

Дизайнеры интерьеров знают, на что обязательно нужно будет выделить деньги, а где можно сэкономить. Они назвали вещи, на которые никогда не тратят деньги своих клиентов, если хотят, чтобы пространство имело изысканный и роскошный вид.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Дизайнеры рассказали, на что не тратят деньги клиентов

Ни для кого не секрет, что дизайн дома и его обустройство – дело не из дешевых. Поэтому, не исключено, что будучи в этом процессе, можно напороться на ошибки и, как следствие, образовать "дыру" в своем кошельке.

Дизайнеры поделились, на какие вещи никогда не тратят деньги.

Вопрос длины штор – это то, где большинство дизайнеров сходятся во мнении. Так, короткие шторы – то, что их буквально раздражает.

Если ваши шторы выглядят так, будто они сели во время стирки, они абсолютно никак не влияют на ваше пространство. Короткие шторы визуально уменьшают высоту комнаты и делают потолки ниже, что является прямо противоположным тому, чего мы хотим,

– говорит Лорен Лернер, генеральный директор и главный дизайнер Living with Lolo.

Конечно, многим может показаться удачной идеей и такой, что может показаться дешевле и проще, покупка комплекта мебели в гостиную. Однако все дизайнеры заявляют, что это пустая трата денег.

Такая эстетика "идентичного" дизайна получает "нет" от профессионалов, и хотя инвестирование в отдельные предметы может быть дороже, дизайнеры говорят, что это стоит того.

По словам специалистов, подобранные мебельные гарнитуры могут казаться слишком жесткими и бесхарактерными.

"Хотя целостный стиль важен, чрезмерно подобранные предметы могут выглядеть стерильно и не вдохновенно. Сочетание различных предметов мебели может добавить разнообразия, индивидуальности и глубины комнате, придавая ей более изысканный и уютный вид", – говорят эксперты.



Покупать комплект мебели – не лучшая идея / Фото Unsplash

Дизайнеры не хотят также тратить деньги клиентов на любую форму типографского искусства.

По их словам, когда каждая поверхность покрыта вдохновенными цитатами, дом начинает больше напоминать отдел распродаж, чем продуманно оформленное пространство. Они отмечают, что "пусть ваше пространство рассказывает историю с помощью текстур, цветов и собранных предметов – подписи не нужны".