Волнистая перегородка разрывает тренды в сети: в чем ее уникальность для интерьера

Межкомнатные перегородки часто используют в интерьере, чтобы разделить пространство. Сейчас в тренде волнистая перегородка, которая не только функциональна, но и очень эстетична.

Волнистая перегородка в интерьере

Комнатная перегородка должна быть удобной и стильной одновременно. Только так она действительно будет дополнять интерьер, а не портить его. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Блогер Аден Ванг, который рассказывает о том, как обустроить уютный и красивый дом, поделился обзором на волнистую перегородку и собрал много реакций пользователей сети. Все оказались в восторге от этой перегородки.

Ее уникальность заключается в том, что благодаря своему механизму, эту перегородку можно в любой момент сложить и спрятать. Ее легко переносить по дому, поэтому она может как закрывать беспорядок, так даже быть фоном. Например, ее можно использовать как фон во время онлайн-встречи, или же поставить сзади телевизора, чтобы скрыть провода.

Смотрите видео о волнистой перегородке:

На самом деле эта волнистая перегородка – совсем не новая. Ее дизайн напоминает популярные перегородки 30-х годов прошлого века дизайнера Альваро Аалто. Так что, по сути, сейчас мы видим возрождение старого тренда.

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Эта перегородка выделяется своей современностью и функциональностью. Несмотря на невероятную простую форму и отсутствие настоящего декора, она поражает красотой конструкции деревянного тамбура и мягкой волнистой формой,

– сказал дизайнер интерьера Энтони Барзилай Фройнд.



Волнистая перегородка в ванной / Фото Arent and Pyke, Anson Smart, Claire Delmar

Современные дизайнеры в восторге от этой перегородки, а особенно потому, что она деревянная. Натуральный материал запросто можно добавить в любой стиль интерьера, поэтому эта перегородка везде будет иметь прекрасный вид.