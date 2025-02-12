Встроенные ванны снова в тренде: как их стилизовать в интерьере

В последние годы дизайнеры отдавали предпочтение отдельно стоящим ваннам. Такой вариант считался более эстетичным и роскошным. Однако в 2025 году в тренды возвращается вмонтированная ванна.

Раньше встроенную ванну использовали для экономии места. Кроме того, она считалась более практичной. Однако теперь дизайнеры выбирают встроенные ванны не только из-за их функционала, но и возможности стилизации. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Практичность всегда является ключевой. Если ванна установлена в семейной ванной комнате и используется также как душ, то лучшим вариантом будет встроенная ванна. Она сэкономит время и будет простой для очистки. Кроме того, встроенные ванны, как правило, имеют более низкую высоту, поэтому в них будет легче заходить детям, а родителям будет легче их купать,

– сказала дизайнер интерьера Луиза Эшдаун.

Как стилизовать встроенную ванну

Первый вариант – это использовать вагонку для обшивки ванной. Дизайнеры советуют использовать нейтральные оттенки или яркий желтый.



Обшитая вагонкой ванна / Фото Future PLC

Лучший способ совместить стиль и практичность в ванной – это использовать одинаковую плитку для стены и обшивки ванны.



Плитка в ванной / Фото Future PLC

Хотя штора для ванной традиционно имеет не лучшую репутацию, ведь склонна к плесени, но дизайнеры считают, что если быть осторожным, то можно удачно использовать штору. Она придаст ванной комнате больше уюта и будет защищать от брызг.



Штора в ванной комнате / Фото Энни Слоан

Еще один вариант стилизации встроенной ванны – это использование краски. Выберите интересный оттенок, а не просто белый, и покрасьте им ванну и стены в комнате. Это сделает дизайн целостным и насыщенным.



Интерьер ванной комнаты / Фото Simply Bathrooms Surrey

Встроенная ванна – это не только о практичности. Она также может быть стильной и трендовой, важно лишь правильно подойти к обустройству интерьера.