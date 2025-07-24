Чтобы не испортить интерьер: 3 ошибки при выборе дивана

Приобретение дивана – это значительная инвестиция, ведь он занимает центральное место в вашем доме, и поэтому хозяева хотят сделать правильный выбор. Следовательно, важно избегать типичных ошибок при покупке и обустройстве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на bhg.

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Какие есть ошибки при выборе дивана?

Іпланирование планирования пространства и стиля

Форма вашей комнаты играет ключевую роль, отмечает дизайнер Редмонд. Для длинных узких помещений идеально подойдет секционный диван, который создаст эффект "якоря". В квадратных комнатах лучше выбрать компактный диван, дополнив его акцентными креслами. Важно, чтобы диван гармонировал с пространством, а не выглядел чужеродным элементом.



Следует заранее продумать как выбранный диван будет выглядеть в комнате / Фото Unsplash

Эксперты рекомендуют тщательно измерить размеры комнаты – длину, ширину, высоту – и определить место для дивана, хотя многие этого не делают. Подумайте, как вы передвигаетесь в пространстве, что является центральным элементом (например, камин, телевизор или вид из окна) и как используется комната, советует специалист. Кроме того, учитывайте, как диван будет выглядеть в интерьере.

Не менее важно проверить размеры дверных проемов, лестниц и коридоров, чтобы избежать проблем с доставкой. Представьте, как вы пытаетесь протиснуть диван через узкую лестницу, что точно будет проблематично, – лучше этого избежать заранее.