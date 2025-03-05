Прихожая обладательницы "Оскара" Зои Салданы поразила дизайнеров интересной деталью

Оскароносная Зои Салдана воссоздает в прихожей тренд 70-х. Актриса оформила пространство потрясающим растением.

Актриса использует мраморный вазон с зеленым растением, чтобы придать современный вид своей прихожей. Эксперты говорят, что это стратегический и полезный дизайнерский выбор, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Уют в сочетании со стилем: как выглядит квартира Тимура и Инны Мирошниченко

В чем особенность пространства Зои Салданы

Добавление природы в дом совсем не новая концепция. Впрочем, она не теряет актуальности, поскольку комнатные растения остаются главным "живым" украшением наших домов. Это тренд, что никогда не выйдет из моды. К тому, же комнатные растения помогают создать здоровую и гармоничную атмосферу дома. Они очищают воздух, уменьшают уровень стресса и тревожности, снижают частоту сердечных сокращений и улучшают настроение.

Зои Салдана наглядно демонстрирует силу акцентных растений, разместив в своей прихожей большое дерево. Роскошная зелень возле белых стен гармонично сочетается с деревянной входной дверью.

Прихожая Зои Салданы: смотрите фото

Дизайнеры отмечают, что бум комнатных растений 70-х возвращается – в помещениях снова появляются фиговые деревья, монстеры и плющ. Эксперты советуют добавить еще плетеные подвесные кашпо, чтобы передать аутентичный дух 70-х.

Использование каменных или мраморных вазонов, как у Зои, прекрасно вписывается в такие современные стили, как органический модерн и джапанди, сочетающие природные элементы с минималистичным дизайном.