Одні непрактичні, інші – псують вигляд: 5 кольорів рушників, яких слід уникати у ванній кімнаті
- Вибір рушників певних кольорів може суттєво вплинути на естетику ванної кімнати.
- Зокрема, варто уникати білих, жовтих, червоних, чорних та різнокольорових рушників.
Добре спроєктована ванна кімната може створити надзвичайно атмосферний інтер'єр. Проте навіть найдрібніші деталі, такі як вибір рушників, можуть суттєво вплинути на загальну естетику простору.
Зокрема, є певні кольори рушників, яких краще уникати у ванних кімнатах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes and gardens.
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Яскраво-білі
Це позачасовий варіант для ванних кімнат, який вважають вічно трендовим. Дизайне інтер'єру Хуліо Арко розповів, що усі вважають такий колір рушників універсальним. Проте їх доволі важко прати й зберігати завжди чистими.
Також в деяких людей білі рушники асоціюються зі стерильною атмосферою, наче в лікарні. Це може зіпсувати заспокійливу атмосферу.
Яскраво-білі рушники краще не вибирати для ванної кімнати / Фото Unsplash (Lukas Schroeder)
Жовті
Якщо ви не хочете створити барвистий дизайн, який допомагатиме вам прокинутися вранці, тоді слід уникати жовтих кольорів. Жовтий заряджає енергією, навіть якщо його додати в пастель. Але краще такий тон не обирати для основної ванної кімнати, де всі захочуть розслабитися.
Червоний
Додавати червоний колір у дизайн важко. З точки зору психології кольору це один із найбільш стресових кольорів.
Червоні рушники можуть обтяжити простір і відвернути увагу від інших цікавіших речей і елементів. Щоб зберегти заспокійливу атмосферу, краще використовувати приглушені відтінки, наприклад, ніжно рожеві.
Рушники в червоному кольорі не варто купувати для ванної кімнати / Фото Unsplash (Marcel Kovačič)
Чорний і різнобарвні рушники
Додавання чорних акцентів до ванної кімнати може допомогти зробити кімнату більш вишуканою, особливо в матовій обробці, але чорні або темні рушники можуть переповнювати ванну або створювати похмурий настрій, каже Лорен Брантлі, дизайнер інтер’єру.
Різноколірні рушники з яскравими або відволікаючими візерунками – ще одна колірна гама, якої слід уникати. Рушники з двома або більше яскравими відтінками, як-от помаранчевий, червоний і жовтий, наприклад, краще не обирати.