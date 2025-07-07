Буде стильною ще дуже довго: зірка серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" показала чарівну кухню

Певні поєднання речей незмінно зберігають свою привабливість, і особливо вдалою є комбінація білого кольору з деревом. Цей гармонійний "дует" точно може створити привабливу естетику простору.

Цим і скористалася акторка культового серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" Сара Мішель Геллар, облаштовуючи свою кухню. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Щоб оселя була стильною: дизайнерка розповіла, які дивани в тренді

Сара Мішель Геллар показала кухню

Кухня акторки демонструє елегантні стільниці з білого мармуру, дерев'яний кухонний острів і шафки, доповнені білою фарбою для стін. Ці елементи дизайну представляють позачасову, нейтральну концепцію кухні, яка, безсумнівно, збереже свою класичну привабливість на довгі роки.

Нейтральна кухонна поверхня забезпечує універсальність, що дозволяє легко оновлювати простір відповідно до сезонних змін. Нейтральна стільниця чудово може доповнюватися різноманітними кольорами, дозволяючи легко інтегрувати різні відтінки та текстури на кухні протягом усього року.

Якщо ваш простір має суцільну основу з білого, кремового або схожих кольорів, це дає чудову можливість додати візерунку за допомогою таких елементів, як кухонні рушники, керамічний посуд або яскраві прилади тощо.