Це треба знати всім, хто планує ремонт у 2025 році: інсайди від дизайнерки

Ремонт – це процес дуже відповідальний, оскільки робиться на роки. Перед тим, як братися до нього, варто ознайомитися з усіма підводними каменями. Адже помилки під час ремонту можуть вплинути на зручність та функціональність вашого дому.

Дизайнерська студія @blink.design розповіла про нюанси ремонту, які потрібно знати всім, хто планує оновлювати інтер'єр у 2025 році. Про це повідомляє 24 Канал.

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Секрети вдалого ремонту

Стильні приховані двері і тіньовий плінтус встановлюються на етапі тіньових робіт. Важливо заздалегідь обрати вироби і попередити майстрів про це, оскільки пізніше ви вже не зможете їх вмонтувати. Те саме стосується траси для кондиціонерів і вентиляції – їх також встановлюють під час тіньових робіт.

Зараз практично всі обирають для своїх домівок підлогу з обігрівом. А особливо для ванної та кухні. Однак є важливе застереження – її не можна монтувати під меблі та техніку. Тому заздалегідь обдумайте розташування усіх предметів в інтер'єрі.

Натяжна стеля – це не пережитки минулого. Вона може мати стильний і сучасний вигляд, якщо її правильно змонтувати і обрати матовий варіант.

Дизайнерка радить провести кабель з інтернетом до кожного телевізора у домі. Так якість зображення буде кращою, і ви зможете насолоджуватися якісним переглядом фільмів.



Інтер'єр спальні / Фото Dmitry Zvolskiy

Ще одна інновація, яку створили, щоб полегшити наше життя, це – майстер-вимикач. Ця одна кнопка вимкне світло у всій квартирі чи будинку, коли ви будете йти з дому. Це дуже зручно, оскільки не потрібно роззуватися, щоб вимкнути світло у спальній, про яке ви забули.

Ну і найважливіша порада – якщо ви плануєте ремонт, то починайте його вже. З кожним днем вартість ремонту зростає, оскільки ростуть ціни на матеріали. Ремонт у цьому році точно буде дешевший, аніж у наступному.