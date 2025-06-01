Дизайнерка назвала річ, яка може зіпсувати комфорт в спальні

Інтер'єр спальні повинен налаштовувати на відпочинок, розслабляти і забезпечувати комфорт. Тому господарі намагаються максимально зручно облаштувати цей простір.

Про це пише 24 Канал з посиланням на @boiko.interior.design.

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Що може зіпсувати комфорт в спальні

Досягнення справжнього комфорту в спальні передбачає більше, ніж просто вибір цілісної колірної палітри та декору. Перш за все, він залежить від продуманого розміщення меблів.

Зокрема, варто запам'ятати, що дуже важливим є прохід біля ліжка.

В плануванні вашого простору меблі мають поважати ваш рух,

– наголосила дизайнерка.



Важливо враховувати відстань від ліжка до стіни / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Тож, як наголошує фахівець, навіть найкраща за виглядом, чи найзатишніша за своєю атмосферою спальня може виявитися незручною, якщо не врахувати такий момент.

Дизайнерка радить не робити менше ніж 60 сантиметрів відстані між ліжком та стіною стіни. Ця відстань буде комфортнішою, щоб навіть просто застелити ліжко.