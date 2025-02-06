Створюють безлад: 5 речей, які слід забрати зі своєї спальні

Спальня повинна бути простором для відпочинку, де можна відновити сили та підготуватися до наступного дня. Однак, коли накопичується безлад, це може перетворитися на джерело стресу.

Видання Martha Stewart поспілкувалося з професійними організаторами, щоб отримати їхні рекомендації щодо того, що слід прибрати зі спальні, пише 24 Канал.

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Безлад з дрібними грошима. Точно у кожного бувало, що після того, як вивертаєте кишені, залишаєте дрібні гроші на тумбочці чи комоді. Якщо це звична практика для вас, цілком ймовірно, що у вашій спальні безладно лежить певна кількість дрібних грошей. Краще поставити спеціальну ємкість в зручному місці для всіх членів сімʼї, куди вони могли б складати дрібні гроші.

Пошті та паперам точно не місце у вашій спальні. Бажано тримати паперову документацію не в цій кімнаті, якщо це можливо. Якщо ж ваш робочий простір розташований у спальні, подумайте про використання контейнерів для упорядкування документів, щоб вони не були безладно розкидані.



Паперову документацію краще не тримати в спальні / Фото (Beatriz Pérez Moya)

Непотрібні кабелі. Щоразу, коли ми оновлюємо пристрої, зарядних кабелів стає більше. Варто оцінити, які кабелі є необхідними, а які більше не потрібні, щоб не накопичувати безлад.

Порожні коробки від взуття. Як тільки ви починаєте носити своє нове взуття, немає причин зберігати коробки від нього, особливо якщо вам не вистачає місця в спальні чи шафі. Замість цього перемістіть їх у спеціальний органайзер для взуття, який дозволить вам швидко побачити свою колекцію.

Стос книг чи журналів. Ті, хто обожнює читати, зазвичай мають на тумбочках чималий стос книжок з позначкою "треба прочитати". Однак, якщо ви зараз не читаєте книгу, вона може просто припадати пилом і займати дорогоцінний простір. Подумайте про те, щоб тримати в межах досяжності лише ті книги, які ви зараз читаєте, а решту зберігати на книжковій полиці, доки ви не будете готові повернутися до них.



Залиште в спальні лише ті книги, які ви читаєте зараз / Фото Unsplash (Annie Spratt)