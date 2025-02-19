Як покращити свій дім взимку: прості дизайнерські хитрощі

Під час холодної погоди взимку багато хто воліє залишатися в будинку. Щоб підвищити комфорт свого житла в цей сезон, власники будинків часто прагнуть створити максимально затишну атмосферу.

Кілька простих та ефективних оновлень домашнього декору допоможуть досягти цієї мети. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зверніть увагу на освітлення

В зимові місяці особливо хочеться збільшити кількість природного світла в оселю. Замініть важкі штори на прозорі або світлофільтруючі, а також стратегічно розмістіть дзеркала, щоб відбивати денне світло, завдяки чому ваш простір стане світлішим і відкритим.

Крім цього, багатошарове освітлення також може змінити ситуацію. Фахівці радять замінити прохолодне та різке освітлення світлодіодними лампами теплих тонів. Також в дім можна додати кілька свічок, які створюють відчуття спокою.

Використовуйте силу аромату

Наші органи чуття є потужними, і запахи є ще одним впливовим способом змінити відчуття у вашому домі. Ароматичні свічки, розпилювачі ефірних олій і ароматичні палички – усе це допоможе "зігріти" ваш дім.

Можна підібрати певні аромати для різних настроїв: цитрусові та м'ята чудово заряджають енергією, а розповсюдження олії лимона чи апельсина може допомогти підбадьорити почуття. Ваніль і лаванда, навпаки, створюють тепло і розслаблення.

Додайте затишок

Взимку додавання м'яких текстур до вашого простору може створити відчуття тепла і комфорту. Дизайнери пропонують кілька різних варіантів, наприклад, плюшеві тканини на дивані або м'які килими на землі. Можна подумати про масивні в'язані пледи чи оксамитові подушки.



Можна додати затишку в оселі за допомогою пледів чи подушок / Фото Unsplash (Katsia Jazwinska)

Додайте природних елементів в кімнату

Процес інтеграції природних елементів у дім – одне з ефективних рішень, щоб зробити простір комфортнішим. Можна оновити свій будинок, замінивши пластик і синтетичні матеріали на натуральні текстуровані матеріали, такі як камінь, дерево та кераміка.

Гарною ідеєю буде розміщувати кімнатні рослини, зокрема сукуленти, папороті та потоси, у вашій ванній кімнаті. До слова вони не потребують особливого догляду. Ці рослини процвітають у вологому повітрі, покращують якість повітря та сприяють розслабленню, одночасно підвищуючи настрій.