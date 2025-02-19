Несколько простых и эффективных обновлений домашнего декора помогут достичь этой цели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Обратите внимание на освещение

В зимние месяцы особенно хочется увеличить количество естественного света в дом. Замените тяжелые шторы на прозрачные или светофильтрующие, а также стратегически разместите зеркала, чтобы отражать дневной свет, благодаря чему ваше пространство станет более светлым и открытым.

Кроме этого, многослойное освещение также может изменить ситуацию. Специалисты советуют заменить прохладное и резкое освещение светодиодными лампами теплых тонов. Также в дом можно добавить несколько свечей, которые создают ощущение покоя.

Используйте силу аромата

Наши органы чувств являются мощными, и запахи являются еще одним влиятельным способом изменить ощущения в вашем доме. Ароматические свечи, распылители эфирных масел и ароматические палочки – все это поможет "согреть" ваш дом.

Можно подобрать определенные ароматы для разных настроений: цитрусовые и мята прекрасно заряжают энергией, а распространение масла лимона или апельсина может помочь взбодрить чувства. Ваниль и лаванда, наоборот, создают тепло и расслабление.

Добавьте уют

Зимой добавление мягких текстур в ваше пространство может создать ощущение тепла и комфорта. Дизайнеры предлагают несколько различных вариантов, например, плюшевые ткани на диване или мягкие ковры на земле. Можно подумать о массивных вязаных пледах или бархатных подушках.



Можно добавить уюта в доме с помощью пледов или подушек / Фото Unsplash (Katsia Jazwinska)

Добавьте природных элементов в комнату

Процесс интеграции природных элементов в дом – одно из эффективных решений, чтобы сделать пространство более комфортным. Можно обновить свой дом, заменив пластик и синтетические материалы на натуральные текстурированные материалы, такие как камень, дерево и керамика.

Хорошей идеей будет размещать комнатные растения, в частности суккуленты, папоротники и потосы, в вашей ванной комнате. К слову они не требуют особого ухода. Эти растения процветают во влажном воздухе, улучшают качество воздуха и способствуют расслаблению, одновременно повышая настроение.