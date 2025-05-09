7 речей вдома, яких варто позбутися перед початком літа

Перед літом варто ретельно прибрати оселю, щоб зустріти теплу пору року у свіжому та впорядкованому просторі. Травневе прибирання – чудова нагода позбутися зайвого, оновити інтер'єр і створити атмосферу легкості та комфорту.

Експерти поділилися своїми найкращими порадами, як звільнити дім від зайвого і освіжити оселю до літа, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Яких речей варто позбутися перед літом

Залишки зимового гардеробу

Очистіть шафи в усіх зонах – передпокої, гардеробній, спальні. Позбувайтесь того, що не носили останні пів року, що вже не подобається або зносилось. Ці речі можна пожертвувати чи продати.

Якщо щось не надягали всю зиму, ви навряд чи за ним сумуватимете.

Речі, які хочете зберегти, запаковуйте у вакуумні мішки і сховайте під ліжко до наступної зими.

Шкільні проєкти та папери

Після завершення навчального року приберіть накопичені малюнки та зошити. Залишайте лише найцінніше, підписуйте та зберігайте у надійних коробках. Решту можна сфотографувати й утилізувати без почуття провини. Не забудьте почистити дитячі рюкзаки та спортивні сумки.

Займіться зовнішніми просторами

Організуйте простір на подвір'ї: перегляньте інвентар, меблі, обладнання для басейну. Позбудьтеся зношених речей. Старі меблі можна здати на утилізацію. Використовуйте герметичні контейнери для зберігання подушок та м'яких елементів.

Розхламлення зовнішніх просторів підвищує ймовірність того, що ви будете ними користуватися / Фото Serena & Lily

Перевірте літні засоби догляду

Перегляньте косметику й аптечку: сонцезахисні креми, зволожувачі, засоби від комах. Позбудьтесь простроченого, купіть нове.

Перевірте інгалятори, ліки від алергії. Для безпеки дітей і тварин варто зберігати медикаменти у спеціальних боксах.

Рушники для ванни й пляжу

Літо – час для басейнів і пляжів, тож пора перебрати всі рушники.

Пошкоджені віддайте в притулки для тварин або викиньте.

Рекомендована кількість: 2 банних рушники на людину і 1 – 2 пляжних.

Зберігайте їх в доступних місцях – у кошиках або спеціальних контейнерах.

Очистіть запаси засобів для прибирання

Травень є ідеальним часом, щоб перебрати запаси побутової хімії та поповнити їх. Зберігайте засоби там, де вони потрібні – наприклад, у ванній кімнаті, коморі чи гаражі – щоб вони завжди були під рукою та допомагали швидко навести лад у домі.

Переберіть весняно-літній декор

Якщо ще не прикрасили оселю до літа – зробіть це у травні.

При цьому переберіть наявний декор – залиште лише актуальне й улюблене. Решту – віддайте або утилізуйте. Перш ніж зберігати, обов'язково почистіть сезонний декор.