Эксперты поделились своими лучшими советами, как освободить дом от лишнего и освежить дом к лету, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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От каких вещей стоит избавиться перед летом

Остатки зимнего гардероба

Очистите шкафы во всех зонах – прихожей, гардеробной, спальни. Избавьтесь от того, что не носили последние полгода, что уже не нравится или износилось. Эти вещи можно пожертвовать или продать.

Если что-то не надевали всю зиму, вы вряд ли за ним будете скучать.

Вещи, которые хотите сохранить, запаковывайте в вакуумные мешки и спрячьте под кровать до следующей зимы.

Школьные проекты и бумаги

После завершения учебного года уберите накопленные рисунки и тетради. Оставляйте только самое ценное, подписывайте и храните в надежных коробках. Остальные можно сфотографировать и утилизировать без чувства вины. Не забудьте почистить детские рюкзаки и спортивные сумки.

Займитесь внешними пространствами

Организуйте пространство во дворе: пересмотрите инвентарь, мебель, оборудование для бассейна. Избавьтесь от изношенных вещей. Старую мебель можно сдать на утилизацию. Используйте герметичные контейнеры для хранения подушек и мягких элементов.

Расхламление внешних пространств повышает вероятность того, что вы будете ими пользоваться / Фото Serena & Lily

Проверьте летние средства ухода

Просмотрите косметику и аптечку: солнцезащитные кремы, увлажнители, средства от насекомых. Избавьтесь от просроченного, купите новое.

Проверьте ингаляторы, лекарства от аллергии. Для безопасности детей и животных стоит хранить медикаменты в специальных боксах.

Полотенца для ванны и пляжа

Лето – время для бассейнов и пляжей, поэтому пора перебрать все полотенца.

Поврежденные отдайте в приюты для животных или выбросьте.

Рекомендуемое количество: 2 банных полотенца на человека и 1 – 2 пляжных.

Храните их в доступных местах – в корзинах или специальных контейнерах.

Очистите запасы средств для уборки

Май является идеальным временем, чтобы перебрать запасы бытовой химии и пополнить их. Храните средства там, где они нужны – например, в ванной комнате, кладовке или гараже – чтобы они всегда были под рукой и помогали быстро навести порядок в доме.

Переберите весенне-летний декор

Если еще не украсили дом к лету – сделайте это в мае.

При этом переберите имеющийся декор – оставьте только актуальное и любимое. Остальные – отдайте или утилизируйте. Прежде чем хранить, обязательно почистите сезонный декор.