Це робить ваш будинок застарілим: 3 деталі дизайну, що створюють такий ефект

Певні речі витримують випробування часом і залишаються в моді, тоді як численні тренди залишаються швидкоплинними. Цей принцип стосується і дизайну житла.

Певні елементи дизайну можуть зробити будинок застарілим, однак не в тому сенсі, в якому він вважається стильним чи вінтажним. Про це пише 24 Канал з посиланням на Veranda.

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Які деталі дизайну роблять ваш будинок застарілим

Червоне або дуже темне дерево

В сучасному світі тенденції швидко змінюються, але дерев'яні шафи та підлоги в стилі 90-х років, пофарбовані в червонуватий, помаранчевий або надзвичайно темні відтінки здаються застарілими.

Дизайнери звертають увагу, що багато людей сьогодні хочуть зробити простір яскравішим, збільшивши тепло та природне освітлення. Для цього вони схиляються до натуральних і органічних матеріалів і світлої естетики дизайну, як-от скандинавський або японський.

"Навіть у темній натуральній деревині шафи та столярні вироби з натурального дерева можуть виглядати сучасно та стильно, якщо вони не мають занадто червоного чи помаранчевого відтінку", – пояснюють фахівці.

Різкий мінімальний інтер'єр

Попри те, що такі приміщення можуть виглядати чистими, вони часто здаються холодними та непривабливими, ба більше – зовсім не домашніми.

Протягом останніх років домовласники відходять від індустріального вигляду та схиляються більше до іншої скандинавської концепції – hygge. Ця естетика дизайну зосереджена на створенні затишних просторів, які випромінюють тепло, гармонію та комфорт.



Різкий мінімальний інтер'єр робить домівку застарілою / Фото Unsplash

Тканина Букле

При виборі тканин для диванів чи подушок експерти рекомендують відмовитися від букле. Хоча цей матеріал додає простору візуального інтересу та текстури, а минулого року був популярний, створюючи ефект тихої розкоші, складні петлі та вузькі ряди пряжі схильні до зачіпання та розривів при тривалому використанні, що є не дуже зручно.

Цей текстиль, безумовно, втрачає свою привабливість порівняно з роками недавнього минулого, насамперед тому, що йому складно залишатися у свіжому вигляді, особливо в місцях з інтенсивним рухом людей,

– пояснює фахівець.

Натомість багато людей тяжіють до більш гладких тканин, які є легшими в догляді і які все ще створюють ту затишну атмосферу. Бавовна, суміші вовни та інші фактурні тканини виглядають більш позачасовими та доступні в різноманітних однотонних кольорах і принтах.